Viareggio Cup: il Torino di Filippo Berardi è in semifinale

I granata battono in rimonta l'Atalanta, il giocatore sammarinese è protagonista nel successo per 2-1 contro i neroazzurri.

Il Torino è la quarta squadra a qualificarsi per le semifinali del Torneo di Viareggio. La squadra nella quale milita il sammarinese Filippo Berardi ha battuto l'Atalanta 2-1 in rimonta. Neroazzurri in vantaggio al 10' del primo tempo con il gol dell'attaccante della Costa d'Avorio Delan Latte. Nella ripresa il Torino ha pareggiato con Rossetti al 18'. La rete del sorpasso è arrivata su calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un fallo proprio su Filippo Berardi. Dal dischetto il compagno di squadra D'Alena ha firmato il 2-1. Grazie a questo successo il Torino vola in semifinale dove, lunedì, affronterà il Sassuolo che ha battuto ai rigori l'Inter. Nell'altra semifinale si sfideranno Empoli e i francesi del Bruges, che dopo la Juventus hanno eliminato anche il Napoli.



Elia Gorini