Rimini - Marignanese 5-0

Al Rimini non basta superare la Marignanese 5-0 per festeggiare con sei giornate di anticipo la promozione in serie D. La concomitante vittoria del Sasso Marconi costringe i biancorossi a rinviare a domenica prossima la festa. Davanti a oltre 2400 tifosi la squadra di Alessandro Mastronicola sblocca la partita dopo 24 minuti con Guiebre. All'intervallo il Rimini conduce 2-0 grazie al raddoppio di Buonaventura. Nella ripresa il tris è di Righetti al 32. Nel finale di partita Buonaventura segna altre due reti per il definitivo 5-0. Festa promozione rinviata a domenica prossima in casa del Corticella dove potrebbe bastare anche un pareggio.





Intervista all'allenatore del Rinmini, Alessandro Mastronicola