E' di Sarri la Panchina d'Oro

Maurizio Sarri ha vinto la Panchina d'Oro 2017. Il prestigioso riconoscimento riservato agli allenatori è andato al tecnico del Napoli. Panchina d'Argento per la Serie B assegnata a Ivan Juric autore dalla storica promozione del Crotone in Serie A. Per la Lega Pro premiato Leonardo Semplici allenatore della Spal. Speciale riconoscimento a Claudio Ranieri per artefice del miracolo Leicester.