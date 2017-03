Il Toro esce ai rigori

Sassuolo in finale alla Viareggio Cup

Finisce in semifinale il cammino della formazione Primavera del Torino alla Viareggio Cup. I granata, che nei tempi regolamentari hanno avuto le occasioni migliori, hanno perso per 5-4 ai calci di rigore. Tra i migliori Filippo Berardi sulla cui conclusione a metà del primo tempo il portiere neroverde Costa. Al 90' le squadre si erano trovate sullo 0-0. Decisivi l'errore di Millico che si fa respingere il tiro centrale e il rigore di Scamacca che manda il Sassuolo in finale.