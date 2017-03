Serie D Girone F : il Matelica accorcia leggermente sulla Fermana bloccata sul pari a Campobasso

La Sammaurese lotta per i play off

6 al termine del campionato con molti obiettivi ancora da centrare. La Fermana continua la sua corsa verso la Lega Pro, anche se la formazione di Destro non è andata oltre al pareggio a Campobasso. Lo 0 a 0 finale rispecchia quanto si è visto in campo. Il Matelica accorcia andando a vincere a Recanati senza diversi big come Titone ed Esposito in rotta con la società. La doppietta di Evacuo, entrambe le reti arrivano su rinvio del portiere con la difesa della Recanetese che lascia a desiderare, permette ai marchigiani di cementare il secondo posto che in chiave play off, ha un enorme significato. A Recanati, Matelica batte Recanatese 2 a 0. Crollo inatteso della Vis Pesaro che nelle ultime tre giornate ha collezionato solo un punto, e che in casa aveva perso una sola volta con la capolista Fermana. Iglio sbaglia clamorosamente l'uscita e Gliozzi lo punisce. Monticelli in vantaggio. Il raddoppio è opera di Giovannini. La Vis Pesaro accorcia su rigore con Falomi, ma non basta. A Pesaro, Monticelli batte Vis Pesaro 2 a 1. Al terzo posto c'è il San Nicolò che va a vincere ad Alfonsine. Di Bisegna su punizione non irresistibile e Traini su calcio d'angolo le reti che tengono gli abruzzesi saldamente nei play off. Ad Alfonsine, San Nicolò Teramo batte Alfonsine 2 a 0 . Pochi problemi per la Sammaurese contro la Civitanovese pratica già chiusa nel primo tempo con la doppietta di Bonandi e il tris di Lombardi. Nella ripresa, la Civitanovese, la società ha garantito che la squadra concluderà regolarmente il campionato, accorcia con Merengo. Scarponi nel finale per il poker definitivo. A San Mauro Mare, Sammaurese batte Civitanovese 4-1. 7 goal tra Agnonese e Castelfidardo. Vantaggio dell'Agnonese con Guida che riceve da Ragatzu e scarica sotto la traversa. Lodi pareggia su punizione, e Campanico sacramenta con la sua barriera. Gli ospiti ribaltano con Galli pronto a raccogliere di testa e mettere in rete. Quando Filipponi segna il 3 a 1 in totale libertà tutto lascia credere che saranno 3 punti importantissimi in chiave salvezza per il Castefidardo, che al contrario crolla. Guida doppietta per lui, rianima l'Agnonese. Gragnoli subentrato a Ragatzu si permette anche il lusso di fallire un calcio di rigore. Il pareggio arriva su azione in mischia: Nicola Guerra per il capitano Molinaro che da 3 metri non sbaglia. Al 92esimo Gragnoli si fa perdonare l'errore dal dischetto. Ad Agnone, Agnonese batte Castelfidardo 4 a 3.

La Vastese si rialza andando a vincere a Jesi con il goal della domenica di Di Pietro. A Jesi, Vastese batte Jesina 1 a 0. Cade ancora il San Marino in trasferta e sempre nei minuti finali. Ganci su punizione, Dini non può nulla. Pineto batte San Marino 1 a 0



L.G