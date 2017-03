Roma, Sabatini: "Spalletti è stato offeso, mi auguro possa rimanere"

L'ex DS giallorosso parla in conferenza a Roma Tre e dedica un pensiero a Totti: "Quando smetterà non potremo rivedere alcune sue giocate, di fatto non replicabile".

Attualmente senza squadra, Walter Sabatini riparte dai banchi; anzi, stavolta dalla cattedra: nella giornata di ieri è stato infatti protagonista di una lectio magistralis all'Università di Roma Tre, indirizzata agli studenti di diritto sportivo e dinamiche dirigenziali, mettendoli in guardia dalle inflattive prestazioni dei calciatori: "Se i giocatori giocano male non verranno mai nel vostro ufficio a proporvi uno sconto sull'ingaggio, mentre se le loro prestazioni sono in crescita diventano pressoché ingestibili dal punto di vista salariale; indipendentemente dalle capacità economiche della Roma, un bilancio deve tenere ben presente costi e ricavi, gestendo in maniera equilibrata entrare e uscite".



Sfonda anche nel tecnico, Sabatini: "Di tanti campioni, quando si sono ritirati, se ne è sentita la mancanza in campo; ma quando smetterà Francesco Totti alcune sue giocate non potranno semplicemente essere replicate".



Spezza poi più di una lancia a favore di Luciano Spalletti: "È stato attaccato e vilipeso, mi auguro possa restare nonostante alcuni attacchi inaccettabili da persone che non dovrebbero di certo permettersi".



Nel video le parole di Walter Sabatini.



LP