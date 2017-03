Ranieri e Pirozzi premiati a Rebibbia

Cerimonia dell'Aiac nel carcere romano

Sceglie il carcere di Rebibbia l'Assoallenatore del Lazio per consegnare i riconoscimenti 2016. Ma per il primo premio la scelta è obbligata: è di Claudio Ranieri, il socio autore del miracolo Leicester. Il tecnico romano, esonerato dal club che ha portato agli onori del mondo dopo una prima parte di campionato sotto le aspettative, la prende con la filosofia di chi ne ha viste tante.

Premiato anche il sindaco di Amatrice Pirozzi, un remake di quanto successo a Coverciano. Lui allenatore dilettante che non ha difficoltà a render pubblico l'imbarazzo per stare "in un mondo che non è il mio". Definito un gigante da Claudio Ranieri, Pirozzi ha paragonato il suo paese distrutto dal terromoto al Leicester del quasi collega. "Loro hanno vinto la Premier, noi possiamo risorgere".