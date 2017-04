Serie D Girone F: San Marino – Romagna Centro 2-1

Il San Marino in casa è un rullo compressore, l'ultima sconfitta proprio con il Romagna Centro risale all'8 maggio 2016

Il blitz non si ripete. L'ultimo scalpo al San Marino Stadium era stato proprio della squadra di Simone Muccioli che 11 mesi fa si era concessa il lusso di espugnare lo Stadium. Il Titano può davvero mangiarsi le mani: sarebbe bastato un po' più di equilibrio tra casa e fuori per lottare fino alla fine per la promozione diretta, ed invece allo Stadium ritmo Lega Pro, in trasferta ritmo Eccellenza, risultato limbo tranquillità in classifica. Il Presidente Luca Mancini gongola perchè il primo goal del francesino Gassama coincide con la presenza sugli spalti dei sensibili, nei suoi confronti, osservatori della Reggiana. Gassama, il 30 giugno è svincolato, ma

esiste già un accordo che blinda, in qualche modo, il giovane centrocampista al San Marino. Il Romagna Centro dei tanti ex non sta certo a guardare, la formazione di Muccioli, a tratti, fa la partita e va vicina al goal in diverse circostanza: ci provano più volte i vari Magrini, Gagliardi, Ferri, senza mai trovare la porta. Proteste

per un presunto fallo di mano di Bova, l'arbitro fa ampi cenni di proseguire.

L'inizio di ripresa non fa sbadigliare: D'Elia taglia dentro, l'ex Prati in anticipo e il Romagna Centro trova il pareggio, tutto sommato, meritato. Pareggio che dura non più di 120 secondi: Nicoli benissimo sulla sinistra, palla dentro per il capitano Pier Luigi Baldazzi, girata di prepotenza e gran bel goal. Il finale vede gli ospiti

provarci in tutti i modi, anche con quelli inconsueti: rinvio di Sarini abbondantemente fuori area, Renzetti va in presa alta perde il pallone, nel cadere si attorciglia con gagliardi, buon per lui che il tutto accade fuori area. Proteste che portano anche all'espulsione del tecnico Simone Muccioli. Ottimo Romagna Centro, ma non basta. Al San Marino Stadium, San Marino batte Romagna Centro 2 -1





L.G



Le interviste agli allenatori Simone Muccioli e Giuseppe Di Meo