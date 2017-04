Serie A: 1-1 tra Napoli e Juventus, Roma a -6 dai bianconeri

Né vincitori né vinti al San Paolo dove tra Napoli e Juventus finisce 1-1. Il risultato fa più comodo ai bianconeri che tengono a distanza gli azzurri, sempre a -10, anche se la Roma ora è a -6. Bianconeri in vantaggio ad inizio partita con Khedira, ripresa da Hamsik nel secondo tempo. Per Allegri un buon punto senza rischiare troppo, per Sarri il Napoli meritava di più. Nel video le interviste.