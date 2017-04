Coppa Italia: vince la Roma ma non basta, Lazio in finale

La Roma fallisce la rimonta: dopo il ko per 2-0 all'andata, ai giallorossi non basta il 3-2 del ritorno e in finale di Coppa Italia va la Lazio. Stasera l'altra semifinale Napoli-Juventus: si parte dal 3-1 di Torino. Serie B: Verona ko in casa con lo Spezia, ok Spal e Benevento, pari il Perugia.