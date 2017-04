Coppa Italia: è finale Lazio-Juve

Come la Roma, dopo il ko dell'andata il Napoli vince 3-2 in casa nella semifinale di ritorno ma non gli basta per conquistare la finale di Coppa Italia: a condannare gli azzurri la doppietta dell'ex Higuain, che regala alla Juventus la sfida decisiva con

la Lazio; il 'Pipita' è uscito dal campo coperto di fischi e ha risposto ai tifosi del Napoli indicando la tribuna vip del San Paolo, dove tra gli altri siede il presidente De Laurentiis.