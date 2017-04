Jesina-San Marino 1-0

Termina a Jesi il campionato del San Marino

Di Meo disegna un centrocampo di quantità e qualità con Gassama - Zamagni e Buonocunto, la Jesina contestata dai tifosi, deve tenere almeno 8 punti di distanza sull'Alfonsine per non allungare la stagione con i play out . Primo squillo San Marino con la conclusione alta di Baldazzi Pericolo vero quando Buonocunto accende Olcese colpo di testa in tuffo, Tavoni blocca . Trattenuta plateale di Bova su Shiba ammonizione è punizione Jesina, Vita non sfrutta a dovere . San Marino chiaro e determinato tutto gira sempre intorno a Buonocunto, dopo l'azione avviata dall'ex Rimini, Zamagni al cross Olcese di testa non trova la porta. Emiliano Olcese dalla media Tavoni in tuffo, sul proseguo dell'azione palla dentro per Anconetani, l'anticipo di Fantini è da fotografia . Nicoli si fa 60 metri di campo palla al piede, servizio per Olcese che muove per Zamagni conclusione centrale. Ripresa Zamagni troppo aggressivo calcio di punizione della quale si incarica Cameruccio, sfera per Tafani poi colpo di testa di Bontà e palla a fil di palo . Punizione Buonocunto per Baldazzi diagonale Tavoni in angolo. Cross di Nicoli, Caprioni più difficile sbagliare, e Di Meo lo sostituisce. Nemmeno il tempo di sistemarsi e a sorpresa passa la Jesina con Shiba, difesa del Titano fino a quel momento discreta, nella circostanza nettamente insufficiente. La risposta del Titano arriva al 23°, Enchisi in aerea Tavoni si guadagna la palma di migliore in campo, sulla respinta Olcese si trova in fuorigioco . Buonocunto ancora per Enchisi e secondo clamoroso errore sotto porta, Tavoni chiude tutto. E chiude anche il campionato mediocre del San Marino .

