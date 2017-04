Lega Pro: Modena - Santarcangelo 1-0

Con un gol di Diop il Modena stoppa la serie positiva del Santarcangelo. La squadra di Capuano compie un balzo forse decisivo verso la salvezza

Il Modena gioca per la salvezza, il Santarcangelo per gli storici play off, ma dispiace dirlo senza la necessaria convinzione. E così i tre punti vanno meritatamente ai canarini che fin da subito li cercano anche se non sempre con la necessaria lucidità. Specie in un primo tempo nel quale gli di Capuano tengono la palla, ma concludono poco. La ripresa è invece un assalto al forte da subito. Calapai scappa via e la mette facile per Diop. L'attaccante si divora una cosa incommestibile e viene giù il poco frequentato Braglia. Modena arrembante, Nardi accartoccia in angolo un tentativo da lontano e poi altra occasionissima. Nolè si libera e si presenta a tu per tu con Nardi. Il portiere resta in piedi e vince d'esperienza il duello. Modena passa a metà tempo e non poteva essere altrimenti anche se la circostanza è fortunata: la combinazione Giorico-Diop viene deviata in porta dal tocco beffardo di Adorni. Il sospiro di sollievo emiliano è duraturo perchè non ci sono segnali di riscossa da Santarcangelo. Anzi. Diop scatta di forza e grazia Nardi calciando incredibilmente fuori. E poi nel finale ancora Modena per un raddoppio che non arriva, ma del quale dopo il triplice fischio nessuno di ricorda più. Restano tra punti di mastice tra i canarini e la Lega Pro.



r.c.