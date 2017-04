Pisa-Cesena 0-1, Gattuso e Camplone nel post partita

Le interviste agli allenatori

Andrea Camplone raggiante al termine della vittoria in trasferta: “Non era facile venire qui e vincere. Non abbiamo lasciato giocare il Pisa e credo che la vittoria sia meritata"



Rino Gattuso è sconsolato: "E' una squadra senza mordente. Questo è il massimo che sappiamo fare. Non riesco a tirare fuori qualcosa in più da questi ragazzi"