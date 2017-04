Gubbio-Mantova 3-2

Tra il Gubbio che sgomita in cerca di un posto, il migliore possibile, nei play off e il Mantova a caccia della ricetta giusta per sopravvivere non mancano le motivazioni. E gli ospiti la sbloccano all'alba. La testa di Vinetot dall'angolo apre la festa del gol. Un tempo il primo da un colpo e un colpo. Il Gubbio va vicino al pari e il Mantova vicino al raddoppio. Sodinha la calcia avvelenata, ma Volpe addomestica alla grande. Prima dell'intervallo Zanchi ad un passo dalla gloria anticipato di un capello da Diaby. Ripresa altro mondo: Ferri Marini stacca di giustezza ed è finalmente e giustamente 1-1. Il Mantova accusa e sparisce, il Gubbio sente odore di sorpasso. Ferretti scappa via, Tonti intercetta poi è Valagussa il più svelto ad anticipare tutti. Gubbio a tavoletta, l'imprendibile Ferretti va, rientra e gratta la traversa mentre Mantova toglie pressione e acqua dalla stiva. Donnarumma ha un'idea spenta in corner da Volpe. I padroni di casa la chiudono. Ferretti è immarcabile, la difesa virgiliana è imbarazzante, Zanchi fa tris. Praticamente si chiude qua, e si chiude perchè Tonti nega il poker a Zanchi e nel finale un goccino ininfluente di Mantova arriva dal braccio largo di Rinaldi. In pieno recupero Guazzo va dal dischetto, ma c'è tempo solo per accorciare.