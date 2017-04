San Marino, Arpili ritorna all'Ascoli

Il preparatore atletico del San Marino Calcio Andrea Arpili, in accordo con il presidente Luca Mancini, ha accettato la proposta dell´Ascoli Calcio di seguire la prima squadra impegnata nella lotta salvezza del campionato di serie B. Il San Marino Calcio continua a contraddistinguersi per formare e preparare non solo calciatori ma anche dirigenti, tecnici e collaboratori per categorie calcistiche professionistiche. Il Presidente Luca Mancini, i dirigenti, collaboratori, staff tecnico e squadra nel ringraziare Andrea Arpili per il lavoro svolto, l´impegno profuso, la serietà e le competenze dimostrate, gli augurano le migliori fortune professionali.