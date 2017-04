Champions, la Juve all'assalto del Barcellona

Allegri non ha dubbi. Rispetto al 2015 la sua Juve non solo è cambiata, ma anche cresciuta. Resistono Bonucci e Buffon per il resto famiglia nuova contro il blocco monolitico di un Barcellona che praticamente è sempre uguale a se stesso. Negli uomini e nella filosofia. Giropalla veloce e spazio agli attaccanti, idea che anche Allegri non nasconde di voler perseguire. Favoriti no non è il caso, ma in grado di giocarla si. Ecco perchè Juve-Barcellona è un quarto che vale più di un quarto. E' un sogno che può diventare progetto.