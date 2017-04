MLS, vincono Orlando e Sporting Kansas City

I Lions battono 1-0 i NY Red Bulls, KC supera 3-1 i Colorado Rapids.

È un inno al pragmatismo la striscia casalinga dell'Orlando City: tre partite disputate, quattro gol segnati, nove punti in cascina. L'ultimo squillo è un 1-0 sui New York Red Bulls, che in avvio sfiorano due volte il vantaggio con Wright Phillips, stoppato prima da Bendik e poi da Spector. Dietro però si perdono Carrasco, che sul corner di Johnson si smarca davanti a Robles e sblocca l'incontro. Decisivo, suo malgrado, l'ex azzurro Nocerino, uscito per infortunio e sostituito proprio dall'autore del gol.



Nella ripresa Robles evita il 2-0 col miracoloso tuffo su Larin, involatosi fino all'area dopo aver saltato di fino Zizzo. Nel finale invece è New York a lanciarsi all'attacco ma Wright Phillips prima non arriva di un soffio sulla sponda di Collin e poi trova ancora Bendik a sbarrargli la strada. A Est Orlando è secondo a un punto dal Columbus Crew, ma con due gare in meno.



Il tutto grazie a una difesa che in quattro partite ha subito appena tre reti: meglio hanno fatto solo Dallas e Sporting Kansas City, con quest'ultimo che si mantiene imbattuto superando 3-1 i Colorado Rapids. A sbloccarla è il primo gol in 150 partite di regular season di Sinovic, lesto nel ribadire in rete il tiro-cross di Gerso lisciato da Howard e Ford. Melia difende il vantaggio murando il colpo di testa a botta sicura di Badji e allora ecco il raddoppio di Gerso, che sull'assist di Espinoza scappa al solito Ford e va di puntata a fil di palo. Al tris ci pensa Dwyer, perfetto nell'incrociare da centro area su traversone di Sinovic. Ai Rapids non resta che accorciare col rigore di Doyle, concesso in pieno recupero per un fallo di Medranda su Badji.



RM