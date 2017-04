Calcioscommesse, Franco Carraro: "Indagini a campione e sentenze rapide"

L'ex presidente di Coni e Figc ritiene che una giustizia veloce possa fungere da deterrente

Controlli a campione, e punire rapidamente i colpevoli. Questa la ricetta di Franco Carraro, già presidente di Coni e Figc, per difendersi dal calcioscommesse. Lo abbiamo sentito a Roma.



Sindaco di Roma per 4 anni, più volte ministro, ma soprattutto uomo di sport, Franco Carraro, oggi senatore di Forza Italia, ma già presidente del Coni, della Figc, e membro del Cio. Come tale, sa cosa vuol dire gestire uno scandalo come Calciopoli. Sorge spontaneo il paragone con quanto sta accadendo a San Marino.

In ambito internazionale intanto l'Italia ha recuperato posizioni nel comitato esecutivo Uefa.

Spina nel fianco è l'elezione del presidente Lega Calcio, che latita. Per Carraro, le squadre di serie A sono distratte soprattutto dalla spartizione dei diritti televisivi.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Franco Carraro senatore Forza Italia