San Marino - Sammaurese 1-0

Il San Marino crede ancora nei play-off. La squadra di Di Meo vince il derby con una Sammaurese sfortunata che ha colpito tre traverse, Decide la sfida, l'uomo mercato, Gassama.



Gli occhi addosso non gli fanno paura: dopo quelli della Reggiana oggi è toccato a quelli del Parma e a tutto il Santarcangelo presente al San Marino Stadium il Presidente Brolli e il D.S Melini. Il francesino Omar Gassama decide il derby con la Sammaurese e Protti va su tutte le furie con i suoi per un pareggio mancato, e sarebbe stato il risultato giusto per quello che si è visto in campo. E' una vittoria figlia di episodi che hanno girato bene per i biancoazzurri del Titano. Si comincia con Bova che dimentica il pallone, Spanò non ne approfitta, calciando sull'estero

della rete. Occasionissima San Marino con Buonocunto, si oppone Passaniti, poi straordinario l'intervento di Rosina su Olcese. Sul proseguimento dell'azione Ninte a tutta velocità, servizio per Pieri che divora il goal del vantaggio Sammaurese. Primo legno di quelli di Protti, con il colpo di testa Lombardi che colpisce la parte alta

della traversa. Ripresa dopo 30 secondi, ancora l'ottimo Ninte per Pieri, tutto solo davanti a Renzetti, scavetto che porta solo il quasi goal. Errore colossale del centroavanti. Sempre Sammaurese con il cross di Errico, al volo il solito Pieri, qui tutto funziona, eccezion fatta la mira. E allora scatta la regola non scritta del

calcio: va in vantaggio la squadra che subisce. Angolo di Mazzotti e sul secondo palo esattamente come con il Romagna Centro è l'osservato speciale Gassama a metterla dentro: secondo goal consecutivo per l'uomo più ricercato della Serie D. Finale con un grande spunto di Buonocunto che non trova la porta. Poi all'88° doppia traversa per una Sammaurese sfortunata: prima Paganelli poi Lovato, nonostante la non uscita di Renzetti non riescono a metterla dentro. Stefano Protti esce dal terreno dello Stadium scurissimo in volto e senza passare dalla sala stampa. Per Di

Meo crescono i rimpianti.

L.G