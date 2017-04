Lega Pro Girone B: turno pre-pasquale

A Venezia è pronta la festa per la B . Serrata la lotta per non

retrocedere . Lunedi si chiude la 34esima con il posticipo Reggiana - Gubbio



Si comincia con Modena – Sambenedettese in campo alle 14.30. Salvo tracolli i rossoblu sono già ai play off per il Modena una partita che può valere la

salvezza diretta. Tutti gli occhi sono puntati sulla zona calda, alle 16.30 Ancona – FeralpiSalò con i dorici tornati in corsa per i play out dopo la sorprendente e chiacchierata vittoria di Parma. Dovesse arrivare un'altra vittoria, l'Ancona tornerebbe in corsa . Alla stessa ora e per gli stessi obiettivi Lumezzane – Albinoleffe. Il Lume con i 3 punti vedrebbe la luce in fondo al tunnel, la vittoria aprirebbe scenari insperati fino a poche settimane fa. Più o meno lo stesso discorso per Santarcangelo – Mantova. I gialloblu ormai più che tranquilli ambiscono ad un posto nei play off, il Mantova non può prescindere da un risultato favorevole per

continuare a lottare per la salvezza diretta. Anche Sud Tirol – Maceratese vive delle stesse condizioni. I bolzanini con i 3 punti si metterebbero in tasca la salvezza, la Maceratese già tranquilla potrebbe ancora cercare i play off. Teramo – Forlì è scontro diretto vero. Nessuno può sbagliare, favoriti gli abruzzesi che giocano in casa, ma il Forlì dopo il tonfo con la Maceratese non può permettersi di lasciare altri punti. Il Fano è invitato alla festa del Venezia. I lagunari con un punto sono matematicamente in B. La squadra di Cuttone avrebbe bisogno di rovinare i festoni per non rischiare braccata dall'Ancona in rimonta. Alle 18.30 Bassano – Parma e Pordenone -Padova. Si chiude la 35° Lunedi con il posticipo Reggiana – Gubbio





L.G