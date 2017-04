Major League 7 giornata: nel gruppo A in testa i Colombus Crew, Portland domina il gruppo B

22 squadre divise in 2 gironi da 11

Colorado Rapids momentaneamente all'ultimo posto del Girone B, arriva una sconfitta in casa nei minuti finali con il Real Salt Lake che vince in rimonta. Vantaggio di pregevole fattura per i Colorado con Hairston, volata sulla sinistra e gran palla in mezzo per il tuffo di Doyle, tutto molto bello. Negli ultimi 10 minuti succede di tutto. Prima la traversa a dire di no agli ospiti, poi sulla respinta c'è la conclusione a botta sicura, Watts nettamente con un braccio, è calcio di rigore trasformato da Badji. Sulle ali dell'entusiasmo spinge il Real Salt Lake che trova il sorpasso con una magia di Lennon. 1-2 il finale Real Salt Lake con 8 punti e 5 di ritardo sui capoclassifica dei Portland. I Montreal di Matteo Mancuso contro gli Atlanta United. Jones nello spazio poche difficoltà per battere Evan Bush, Atlanta in vantaggio. Mancuso non dimentica i vizi italiani e porta a casa un rigore d'esperienza. Ignacio Piatti non sbaglia. Al 93esimo Jackson Hamel devia fortunosamente una conclusione in porta del compagno di squadra e firma il goal di una vittoria sofferta e fortunata. Firma indelebile è quella di Bastian Schweinsteiger diagonale imprendibile e Chicago Fire avanti su New England Revolution. La doppietta del serbo naturalizzato ungherese Nikolic Nemanja a fissare il rotondo punteggio. Chicago Fire batte New England Revolution 3 a 0.