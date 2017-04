Calcio: Cesena-Spezia 1-0

Il Pisa cade in casa con l'Avellino e scivola nel baratro retrocessione.

Colpo salvezza per il Cesena di Camplone, che elogia la prestazione dei suoi - non nuovi a performance di livello - sovente pericolosi in area ospite. Un successo maturato dal dischetto e griffato da Camillo Ciano, che spinge il Cesena a +4 dalla zona play-out e che permette di dare continuità al successo dell'Arena Garibaldi di Pisa. Gli uomini di Gattuso perdono il confronto salvezza con l'Avellino, restando penultimi a 5 punti dal Vicenza di Bisoli, con anche la Ternana in mezzo.



Nel video le interviste ad Andrea Camplone e Domenico Di Carlo, allenatori di Cesena e Spezia.



LP