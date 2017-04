Stasera il ritorno dei quarti: Bayern e Leicester a caccia della rimonta su Real e Atletico

Nei bavaresi - battuti 2-1 in casa all'andata - torna Lewandowski, per Zidane Isco al posto di Bale. In Inghilterra i Colchoneros difendono l'1-0 del Calderon.

Nella stagione in corso non ha mai chiuso una partita senza segnare, viene da 11 risultati utili e all'andata ha vinto 2-1 a Monaco: il Real Madrid si presenta come favoritissimo per l'accesso alla semifinale di Champions, dove quest'anno non ha mai perso. Ma, parola di Zidane, non scenderà in campo per difendere il vantaggio: “Non speculeremo sul risultato dell'andata, quella ormai è alle spalle e adesso si gioca il ritorno. Non dobbiamo pensarci, il Bayern resta molto pericoloso anche fuori casa”.



Rispetto all'andata però Ancelotti potrà contare sulla sua punta di diamante Lewandowski, dietro al quale ci saranno Robben, Ribery e, probabilmente, Thiago Alcantara. Davanti dunque si sorride, al centro della difesa invece si piange: Javi Martinez è squalificato e Boateng e Hummels sono acciaccati e a rischio. Le soluzioni tampone sono l'accentramento di Alaba o l'arretramento di Xabi Alonso, con Bernat e Muller possibili sostituti dei sostituti. Lahm sulla fascia destra, Neuer in porta e Vidal in mediana completano lo schieramento.



Centrali difensivi che sono una croce anche per Zidane: fuori sia Pepe che Varane, con Ramos ci sarà Nacho. In attacco invece è out Bale, così insieme a Ronaldo e Benzema ecco Isco, fresco di decisiva doppietta con lo Sporting Gijon. Poi soliti Navas in porta, Carvajal e Marcelo sulle fasce e centrocampo con Kroos, Casemiro e Modric.



Si parte dall'1-0 per l'Atletico Madrid invece a Leicester, dove si gioca per la storia: i Colchoneros cercano la terza semifinale in quattro anni, le Foxes la prima di sempre. Una partita che, come piace a Simeone, si preannuncia dura: “Per le caratteristiche delle due squadre mi aspetto un incontro simile a quello giocato in Spagna: sarà una partita dura, tirata, con pochi gol”.



Sarà 4-4-2 sia per il Cholo che per Shakespeare: Atletico col dubbio tra Gameiro, che ha un problema a una coscia, e Torres. Per il resto ci sono tutti, compresa la stella Griezmann. Nel Leicester, che già negli ottavi col Siviglia ha ribaltato la sconfitta dell'andata vincendo in casa, Mahrez sulla fascia e duo Vardy-Okazaki davanti. Pure qui i problemi sono in mezzo alla difesa: non ci sarà Huth e sono in dubbio sia capitan Morgan che Benaluoane.



RM



Nel servizio le parole di Zidane e Simeone