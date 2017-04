Champions: la Juventus vola in semifinale

Ai bianconeri basta lo 0-0 al Camp Nou per eliminare il Barcellona. In semifinale anche il Monaco.

I campioni d'Italia della Juventus pareggiano 0-0 in casa del Barcellona e grazie al 3-0 conquistato allo Stadium ottengono il lascia passare per la semifinale. Il Barcellona fa la partita, i bianconeri si difendono con ordine. Buffon salva in un paio di occasioni, la Juve gioca di rimessa e sfiora anche la rete. Lo 0-0 è il risultato finale, è il risultato che permette alla Juventus di rientrare tra le quattro squadre più forti d'Europa. Venerdì i sorteggi delle semifinali alle quali parteciperà anche il Monaco che ha battuto il Borussia Dortmund 3-1 dopo aver vinto all'andata 3-2 in Germania. Juventus e Monaco si aggiungono a Real Madrid e Atletico Madrid. Semifinali di andata il 2/3 maggio, ritorno 9/10 maggio.



Elia Gorini