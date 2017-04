Calcio: Tavecchio commissario di Lega e VAR dall'anno prossimo

Nicchi ufficializza l'utilizzo della VAR dal 2017/2018, si attende il via libera dell'International Board.

Con buona pace del presidente della Lazio Claudio Lotito - che l'aveva invocata già per la finale di Coppa Italia contro la Juventus - la VAR sarà introdotta in Serie A non prima di agosto. Il che sarebbe già un discreto anticipo sui tempi: l'approdo in Italia era infatti previsto per la stagione 2018/2019; sono invece parole di oggi quelle di Marcello Nicchi, che dichiara: "Con la VAR partiamo dalla prima giornata del prossimo anno: aspettiamo solo l'autorizzazione dall'International Board, mentre non ci sarà per la finale di Coppa Italia".



Le parole del numero uno degli arbitri arrivano al termine del Consiglio Federale che ha deliberato anche la nomina del presidente Carlo Tavecchio a commissario della Lega di Serie A.



LP