MLS: pareggio a reti inviolate tra New England e San José

I californiani si fanno preferire, ma è giusto il punteggio di parità.

Senza vincitori né vinti la sfida del Gillette Stadium di Foxborough dove i dubbi sull'eventuale successo di San José sono piuttosto precoci: vedere per credere l'erroraccio sotto porta di Hoesen quando corre il 23'.



Non da meno i padroni di casa, che si divorano il vantaggio con Fagundez, lanciato a rete da Nguyen e murato da Bingham.



Dall'educato destro del centrocampista di passaporto vietnamita anche l'opportunità per Delamea, che deve arrendersi al prodigioso recupero di Shaun Francis.



Determinante Cody Cropper, nell'area opposta – che poi è la stessa, dopo il cambio di campo: Fatai Alashe stenta a crederci. L'estremo dei Revolution salva letteralmente il risultato al 66' con un intervento di puro istinto.



Le mani sullo 0-0 ce le mette anche Bingham, che deve allungarsi sul velenoso destro di Fagundez quando manca poco più di un quarto d'ora al 90'.



E proprio a ridosso dell'ultimo giro di lancetta c'è ancora lavoro per Cropper, che respinge il velleitario tentativo di Darwin Cerén.



É questa l'ultima occasione, per un pareggio a reti inviolate che mantiene inalterati gli obiettivi di post season tanto in California, quanto in Massachusetts.



LP