Avellino-Cesena 1-1

Succede tutto nel primo tempo

Una partita aperta con tante occasioni da gol finisce in pareggio. Avellino avanti grazie ad un errore di Ligi che lascia Ardemagni libero di colpire. Il pareggio è un regalo del portiere Radunovic che si lascia sfuggire un tiro di Laribi. Nel finale i padroni di casa restano in 10 per l'espulsione di Ardemagni e il Cesena va vicinissimo al colpaccio, ma il gol non arriva.

Nel video le interviste agli allenatori Walter Novellino e Andrea Camplone