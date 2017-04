Alfonsine – San Marino 0-0

Il San Marino dice addio ai play off

Una vittoria, 5 pareggi e 9 sconfitte, quadro numerico che boccia totalmente il San Marino in trasferta. Squadra bellina ma sempre poco incisiva e lo sterile possesso palla non va a referto. Poco o nulla da raccontare in un pomeriggio primaverile che va in archivio come un nulla di fatto. Buonocunto è uno dei pochi che si sbatte per costruire qualcosa: Calderoni guadagna la palma di migliore anche solo con questa parata, che a conti fatti sarà il miglior intervento della partita. Tosi, invoca il rigore senza essere ascoltato. Meglio l'Alfonsine a metà primo tempo: Salomone per Tosi, l'attaccante arriva con un attimo di ritardo. Si accende Innocenti, uno che ha un sinistro molto educato, il lancio millimetrico per Magliozzi che al volo non riesce ad

indirizzare verso la porta di Dini, oggi spettatore non pagante. Ripresa. Dall'angolo Mazzotti colpisce la parte superiore della traversa. Nicoli a sinistra per Olcese, il centroavanti ultimamente in ombra, si gira ma la sua conclusione è bloccata dall'ottimo Calderoni. Poco dopo il quarto d'ora: punizione Innocenti e grandi

proteste per un presunto fallo di mano in barriera. Rigore che non viene accordato. Nel finale il San Marino ci prova con insistenza: mischione furibondo dopo il corner, Calderoni in qualche modo se la cava ancora. Minuto 43. Ivan Buonocunto, uno dei pochi a meritare la conferma sul Titano, prepara alla grande, ma il suo destro

ravvicinato finisce alto di un soffio. Olcese a tempo scaduto reclama, ma restano proteste vane. L'Alfonsine prepara i play out, il San Marino prepara le vacanze. A Luglio, per il ritiro, saranno pochi a ricevere l'invito Ad Alfonsine, Alfonsine – San Marino 0-0



L.G