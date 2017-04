Lega Pro, guai per l'Ancona: -1 in classifica

Penalizzata di 2 punti anche la Maceratese, solo ammenda per la Samb.

Calcio, penalizzazioni in Lega Pro: il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto 2 punti di penalizzazione e un'ammenda da 4,000 euro alla Maceratese oltre che ad un punto di penalizzazione e 10,000 euro di ammenda all'Ancona. Nessuna penalizzazione, ma 1,500 euro di ammenda invece per la Sambenedettese. La motivazione è il mancato rispetto del pagamento degli stipendi alla scadenza dello scorso 16 febbraio.



Pesanti conseguenze per la classifica, specie in zona retrocessione, che a due giornate dal termine diventa pressoché certa per l'Ancona. I dorici scivolano infatti a -5 dal penultimo posto che significa play-out, peraltro con gli scontri diretti a sfavore contro il Fano. Battere Sambenedettese e Forlì, sperando in un passo falso dei Galletti contro la Reggiana, è quello in cui può sperare la formazione di Tiziano De Patre.



LP