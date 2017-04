Luciano Mularoni esonerato dall'Imolese

Il tecnico sammarinese, vice di Baldini, è stato sollevato dall'incarico in settimana

Luciano Mularoni e Gianluca Ricci, rispettivamente vice allenatore e collaboratore nello staff di Francesco Baldini nell'Imolese sono stati sollevati dai rispettivi incarichi.



La decisione della società rossoblu è arrivata in settimana. Mularoni e Ricci sono stati ritenuti non in linea con il progetto della società.