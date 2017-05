Champions, fuori le finaliste: Atletico alle prese col tabù Real

I Colchoneros hanno battuto una sola volta i cugini nei sette precedenti in Coppa dei Campioni; e non servì.

Ci siamo: questa sera prenderanno il via le semifinali di Champions League, a partire dalla sfida del Santiago Bernabeu tra Real Madrid ed i cugini dell'Atletico, in quello che sta diventando il Clàsico d'Europa e che torna a giocarsi sulla doppia sfida, come nel 2015 quando nei quarti di finale a spuntarla fu il Real Madrid, poi eliminato dalla Juventus.



Dice bene il biancorosso, alla Casablanca, quando si parla d'Europa: 7 i precedenti, con un solo successo Colchonero, datato per altro 1959, ritorno di una semifinale poi decisa dalla bella – disputata a Saragozza – e che avrebbe premiato i Blancos di Puskas e Di Stefano, lanciati verso la loro quarta Coppa dei Campioni consecutiva.



Una vittoria di Pirro, allora, per l'Atletico di Madrid, che nella sua nemesi ha trovato anche il tabù continentale: le due occasioni in cui il risultato era di parità al 90', sappiamo tutti com'è andata a finire. Coppa a CR7 e compagni, a San Siro come a Lisbona, dove al 92' quelli di Simeone conducevano 1-0 grazie al gol di Godin.



Mai come in questo confronto stracittadino si può parlare di finale anticipata, visto che ha assegnato due delle ultime tre Champions League: gli uomini di Zidane inseguono un risultato mai ottenuto da nessuno, il back to back; vincere – in buona sostanza – due Champions League consecutive. Da quando il trofeo ha assunto questo nome, non c'è stata formazione in grado di difendere il titolo. E a Madrid – sponda blanca – sono piuttosto convinti che questo sia l'anno buono per sfatare il mito.



LP