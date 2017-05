Champions: la Juve sbanca Monaco con Higuain

La doppietta dell'attaccante bianconero permette alla Juventus di imporsi 2-0.

Una Juventus quasi perfetta s'impone 2-0 allo Stadio Louis II di Monaco e vince la gara di andata della semifinale di Champions League. Protagonista di serata è Gonzalo Higuain. L'attaccante bianconero segna una rete per tempo e permette alla Juventus di sognare. Ottima prova di Dani Alves, con l'ex Barcellona che serve i due assist al compagno che permettono alla squadra di Allegri di andare sul 2-0. Molto bene anche Buffon con un paio di interventi decisivi. Martedì prossimo la gara di ritorno allo Juventus Stadium, con i bianconeri che dovranno fare attenzione anche ai cartellini gialli dopo le ammonizioni di Bonucci e Chiellini. Con quella di stasera diventano 6 le gare consecutive in Champions senza reti al passivo per i bianconeri che non subiscono reti da oltre 600 minuti.



