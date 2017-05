Champions League: Juventus senza paura a Montecarlo

Non ci sono inglesi, non c'è più il Bayern Monaco, eliminato il Barcellona, anche gli stessi tifosi bianconeri seppur giustamente cauti, cominciano, se non altro, a pensare, che i segnali positivi ci sono tutti, insieme ad una squadra di granito. La Juventus si prepara ad affrontare l'ultimo ostacolo prima dell'obiettivo, ormai a due passi. L'obiettivo dichiarato era la finale di Cardiff, poi se sarà rivincita del 1998 lo sapremo solo martedi 10 maggio intorno alle 23. Oggettivamente Cr7 e gli altri “galacticos” hanno un piede e mezzo a Cardiff, la Juventus dovrà guadagnarsi quella rivincita, tanto attesa, già a partire da questa sera. Con tutto il rispetto per la squadra di Jardim, sorpresa, ma fino ad un certo punto, di questa edizione del Torneo Europeo più importante per club, la Juventus capace di eliminare Messi e soci, non può e non deve aver paura di questo doppio confronto. Massimiliano Allegri per primo, e via via i vari Buffon, Chiellini, Bonucci e compagni, nessuno si permetterà il lusso di sottovalutare un avversario capace di arrivare tra le 4, e tra le cui fila militano sia campioni ritrovati come Falcao, sia campioni del futuro come Mbppè, sia ottimi giocatori come Glik, Fabinho, Bakayoko. Allegri, sa molto bene che questa è una squadra che ha tutto per mettere in difficoltà una Juventus sicuramente più forte, più compatta, più squadra, ma che potrebbe pagare qualcosa se messa sotto pressione. Il Monaco è veloce, la Juventus no, e questa la chiave su cui si muoverà Jardim, uno che a soli 42 anni ha voglia di vincere e stupire. Allegri, non avrà Khedira, assenza di rilievo, dentro Marchisio che non è un rincalzo, ma è un po' che non gioca partite di questo livello. Per il resto tutto confermato compreso il modulo ormai imprescindibile quel 4-2-3-1, che nonostante diversi interpreti fuori ruolo ha dato ottime referenze. Scolastico ma mai superato 4-4-2 per i monegaschi. Si gioca allo stadio Louis II di Montecarlo questa sera alle 20.45 arbitra lo spagnolo Mateu



L.G