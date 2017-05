Champions: Ronaldo da impazzire, il Real prenota la finale

E questa sera tocca alla Juve contro il Monaco

Nell'andata della prima semifinale di Champions, il Real Madrid supera 3-0 l'Atletico e si avvicina alla finale di Cardiff. Al Bernabeu decide una tripletta dello scatenato Cristiano Ronaldo, che sblocca il risultato nel primo tempo con un colpo di testa e poi mette in ginocchio i Colchoneros nella ripresa. Il bis arriva al 73' con un gran destro, poi all'86' c'è spazio anche per il 3-0 da pochi passi. Mai come in questo match, almeno nei derby recenti, si era notato un divario così netto fra le due squadre.



C'è grande attesa, naturalmente, per la partita di questa sera che vede impegnata la Juve, fuori casa, contro il Monaco. Confermata la formazione che ha eliminato il Barcellona. In conferenza stampa Massimiliano Allegri vola basso: "E' il primo dei due confronti, non dobbiamo pensare che sarà facile - ha spiegato il tecnico -. Il Monaco va affrontato con umiltà e spirito di sacrificio". E conclude: “Dobbiamo assolutamente segnare”. Fischio d'inizio alle 20.45