In Russia la Coppa finisce a botte

Il Lokomotiv segna due volte, poi rissa generale

Finisce come un film di Bud Spencer il primo trofeo della stagione in Russia. In attesa dell'epilogo del campionato è stata la Coppa a giocare l'ultimo atto tra il Lokomotiv di Mosca e l'Ural. Più che il risultato, 2-0 per i moscoviti, il match passerà alla storia per la scazzottata finale. Uno scontro al limite dell'area con palla lontana è la miccia che diventa un tutti contro tutti generalizzato. L'arbitro ha interrotto la partita che è ripresa 7 minuti e 4 espulsioni dopo. 2 per parte i giocatori allontanati: Findler e Manucharyan nell'Ural, Farfan e Ari nel Lokomotiv. Per i moscoviti nonostante il fuori programma arriva il successo numero 7 nella competizione, secondo delle ultime 3 edizioni. Nel catino del Fisht Olympic Stadium di Sochi, dopo tanti tentativi, soprattutto nella ripresa, è il destro da fuori area dell'ex capitano dello Zenit Denisov- al minuto 76 - ad aprire la strada del successo. La firma finale arriva poi al 90' con il talento Miranchuk: la Lokomotiv Mosca guadagna così l'accesso all'Europa League, grazie a un successo che rasserena l'ambiente e aggiusta una stagione che in campionato fa segnare solo un deludente ottavo posto.