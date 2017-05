FIFA: cancellata la squalifica a Messi

Colpo di spugna da Zurigo: la Pulce in campo con l'Uruguay.

Il Comitato d'Appello della FIFA ha accolto il ricorso elevato dalla Federcalcio argentina contro la decisione presa dal Comitato Disciplinare che aveva comminato a Lionel Messi una maxi squalifica in seguito ai pesanti insulti proferiti all'indirizzo della terna arbitrale nel dopo partita di Argentina-Cile dello scorso 23 marzo, per i quali la stella di Barcellona e Albiceleste era stato fermato per 4 partite.



In seguito all'accoglimento del ricorso "per insufficienza di prove disponibili sulle quali si sarebbe basata la decisione del Comitato Disciplinare", è stata disposta la sospensione della squalifica per quattro giornate e la revoca della sanzione di 10,000 franchi svizzeri. Messi potrà così prendere parte alla prossima sfida di Qualificazione ai Mondiali di Russia, quella che metterà a confronto Argentina ed Uruguay.



LP