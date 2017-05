Serie D Girone F: domenica il San Marino a Castelfidardo

Ultima tappa di una stagione negativa

Crollato anche l'ultimo obiettivo stagionale, mantenere inviolato il San Marino Stadium, i biancoazzurri si apprestano a chiudere la stagione, più ombre che luci, a Castelfidardo. Domenica alle 15 il match che non ha nessuna motivazione di classifica.



Mercoledi la squadra si ritroverà a Sammauro Mare per il rompete le righe. Il campionato dei Titani è stato sotto le aspettative, a causa di una marcia da retrocessione in trasferta dove al netto di Castefidardo, è arrivata una sola

vittoria a Recanati.



Il futuro: i giocatori restano vincolati fino al 30 giugno, poi saranno tutti liberi. Sarà ennesima rivoluzione, ma è chiaro che qualche big resterà legato a San Marino, gli indizi portano a Buonocunto ed Olcese. Il centrocampista anche in questa stagione è stato uno dei migliori se non il migliore dei Titani, il centroavanti ha un contratto importante e la sua annata non è stata entusiasmante, dipenderà molto dalle sue motivazioni, ma le chance di restare in biancoazzurro ci sono Quasi certo l'addio a Baldazzi e Bova e Fantini. Rientreranno dai prestiti Magnanelli, Gambini, e Gagliardi. Fissato per metà maggio un altro incontro con la FSGC; tema molto importante sul tavolo, ossia i nomi dei sammarinesi che entreranno a far parte della rosa del San Marino. Allenatore: certa la separazione con Di Meo, restano percorribili le strade che portano a Simone Groppi (Ribelle); e Simone Muccioli (Romagna Centro). Non ha mai nascosto il suo amore per il San Marino, Gian Luca Procopio in questa stagione allenatore degli allievi del Santarcangelo e che ha una gran voglia di dimostrare il suo valore in prima squadra. Il Presidente Mancini lavorerà anche per avere un Direttore Sportivo: si parla di Targhini ( Ribelle) e non è un mistero che Alfio Pelliccioni di fronte ad una offerta potrebbe tornare a casa dopo l'esperienza di Mantova.





L.G