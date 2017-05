Tra la Folgore e Monza: a Falciano l'AC&D Solutions Cup

È la prima edizione del torneo U10 nato dal curioso legame tra i rosso-giallo-neri e la Gerardiana: con loro i Delfini Rimini

A volte il caso si diverte con intrecci davvero curiosi, che se incontrano la giusta dose di fantasia possono dar vita a idee molto interessanti. Succede che l'AC&D Solutions, azienda sammarinese di servizi informatici, è uno sponsor della Folgore, mentre il suo amministratore delegato ha un figlio che gioca nelle giovanili della Gerardiana, squadra di calcio di Monza. L'iniziale idea di un'amichevole lascia subito il posto all'AC&D Solutions Cup, torneo U10 disputatosi oggi al campo di Falciano. Quattro le partecipanti, la Folgore, la Gerardiana – presente con due formazioni – e i Delfini di Rimini: una gita calcistica e culturale per chi viene da fuori, un importante banco di prova per i ragazzi della Folgore.



Il torneo prevede quattro partite sette contro sette con due tempi da 18', più eventuali rigori. Le squadre sconfitte nelle semifinali si giocano terzo e quarto posto, le vincenti invece si sfidano per alzare la coppa.