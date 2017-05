Albinoleffe - Santarcangelo 3-1

La stagione del Santarcangelo, comunque molto positiva, si chiude a Bergamo.

Il sogno play-off del Santarcangelo svanisce allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. L'Albinoleffe conquista i tre punti necessari per scavalare i gialloblu di romagna e gaudagnarsi un posto nella post season della Lega Pro.

Comincia meglio la squadra di Alvini con il diagonale di Agnello, fuori non di molto. Errore in disimpegno di Paramatti ma Montella non ne approfitta e l'opportunità svanisce.

Nardi è attento quande De Ceglie ci prova con un sinistro velenoso. Alla prima opportunità, il Santarcangelo passa. Merini si divincola in area e da due passi infila la porta dI Nordi.

La reazione bergamasca con Gonzi, fuori di un nulla. Cori protesta per un fallo al limite dell'area ma l'arbitro concede il vantaggio per la conlcusione fuori misura di Gatto.

Ad inizio ripresa, sono sempre Cori e Gatto a confezionare il pallone del raddoppio ma il diagonale del centrocampsita non trova il bersaglio.

Dal possibile 0 a 2, al pareggio dei padroni di casa che arriva al termine di un batti e ribatti in area, deciso dalla zampata vincente di Agnello.

A dieci dal termine, si rivede Massimo Loviso e tre minuti dopo, contatto in area tra Sirignano e Montella. Per il direttore di gara è calcio di rigore.

Alla battuta si presenta Loviso che fa 2 a 1.

Il sigillo sulla vittoria seriana e sulla qualificazione ai play-off, lo mette Montella. Sinistro che sorprende Nardi, palla nell'angolo lontano e definitivo 3 a 1 per l'Albinoleffe



