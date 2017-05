Forlì, così non va: l'Ancona passa 1-0 al Morgagni, Galletti penultimi

Ai play-out ci sarà il Fano di Cuttone, che potrà contare sulla miglior posizione in classifica, figlia del sorpasso odierno.

Chiude come peggio non avrebbe potuto, la sua regular season, il Forlì di Massimo Gadda, che nemmeno contro un'Ancona in gita fuori porta trova certezze utili al proseguo nei play-out: i dorici sono arrivati al Morgagni con auto proprie e lasciati liberi di pranzare dove preferissero. anticipazione di un futuro fuori dal professionismo, lontano – forse – dalla professionalità per chi ha voluto che l'anno si chiudesse così.



Quando Gliozzi portava in vantaggio il Südtirol a Mantova e il Teramo impattava a Salò, i Galletti – con una vittoria – sarebbero stati potenzialmente salvi, senza post season, a patto di battere l'Ancona.



Per come sarebbe andata, poi, non sarebbe comunque bastato ai romagnoli, incapaci di portarsi in vantaggio con Tonelli e Succi.



Non va meglio a Bardelloni che si avvita, ma spara a salve.



Nulla lascia pensare che l'Ancona possa scalfire un Forlì solo in attesa di passare, come Tonelli e Bardelloni – al 27' – lasciano intendere. La porta marchigiana, però, regge non si sa come pure nel secondo tempo, quando il primo – pur clamoroso – errore romagnolo è puntualmente fatto scontare da Paolucci, che quasi non crede al regalo di Baschirotto e fredda Turrin sul primo palo.



Il Forlì torna a spingere sull'acceleratore, ma come in occasione della visita del Lumezzane, al Morgagni si manifesta lo spettro della sconfitta al termine di un incontro dominato. All'83' l'occasione per provare a ribaltarla col penalty conquistato da Ponsat, contrastato da Daffara. Anacoura tocca sul palo e si rimane sullo 0-1, confermato anche al 90' quand'è invece Cappellini ad assaggiare il legno, quando il più era fatto.



Ora il più è da fare, il Fano e Cuttone attendono dietro l'angolo.



LP





Stefano Capellupo (capitano Forlì)