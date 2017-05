Serie D Girone F: Castelfidardo - San Marino 2 -0

Ennesima sconfitta esterna, per il San Marino che crolla anche a Castelfidardo. I Titani chiudono il campionato con 10 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte, di cui una in casa e 10 in trasferta. Via Di Meo si attende il nome del prossimo allenatore.