Champions: la Juventus è in finale

La squadra di Allegri vince anche la gara di ritorno e il 3 giugno sarà a Cardiff.

La Juventus conquista la finale Champions League. I bianconeri battono allo Stadium il Monaco 2-1. Partita che inizia su ottimi livelli con gli ospiti a cercare il gol per rimontare lo 0-2 dell'andata. La Juve passa in vantaggio con Mario Mandzukic al 33' minuto. L'attaccante croato impegna Subasic di testa, sulla respinta è ancora Mandzukic a ribadire in rete. Allo scadere del primo tempo il raddoppio bianconero con una perla di Dani Alves, conclusione al volo sulla respinta di Subasic. Forte del doppio vantaggio e delle due reti dell'andata, la Juventus controlla nel secondo tempo. Il Monaco accorcia con Mbappe al 69'. L'imbattibilità bianconera cade dopo 689 minuti. Un gol che non fa male. La Juventus è in finale. L'appuntamento è per il 3 giugno a Cardiff. Da valutare le condizioni di Khedira, uscito dopo 10 minuti per infortunio. Con la Juventus in finale cambia la data della finale di Coppa Italia contro la Lazio, prevista inizialmente per il 2 giugno, si giocherà il 17 maggio all'Olimpico di Roma.



Elia Gorini