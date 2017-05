Champions League: la Juventus è chiamata a difendere l'ottimo risultato dell'andata

Allo Stadium si parte dallo 0-2 per i bianconeri. Cardiff è molto vicina



Gli ostacoli per il Monaco sono troppo alti. Lo 0 a 2 dell'andata e l'invalicabile fortino dello Stadium. Tutto lascia pensare che l'ermetica Juventus raggiungerà una meritatissima finale di Champions League, (la seconda in tre anni) a conferma della maturità totale raggiunta dal club bianconero. L'obiettivo era Cardiff, e Cardiff è davvero ad un passo. Il Monaco non ha nulla da perdere, ed è inverosimile pensare che Jardim possa aver chiesto solo la dignità alla sua formazione,si tratta sempre di una semifinale della Competizione più importante per Club e nonostante lo svantaggio, il calcio è stracolmo di ribaltamenti inspiegabili, ma che accadono. Il Monaco può opporre la leggerezza degli outsider, alla consapevolezza dei leader. All'andata Monaco e Juventus hanno avuto gli stessi tiri in porta, è stato il cinismo della Juve a fare la differenza. Allegri recupera Khedira e coltiva un solo dubbio: Juve più alta con Cuadrado o più bassa con Barzagli? La seconda soluzione sembra la più accreditata. Si gioca questa sera allo Juventus Stadium alle 20.45 arbitra Kuipers che ha già portato fortuna alla Juventus nella sfida pareggiata al Camp Nou con il Barcellona



L.G