Rimini calcio: Scotti, Buonaventura e Righini ancora in biancorosso

Primi rinnovi contrattuali in casa biancorossa in vista del prossimo campionato di Serie D. In data odierna, nella sede di via XX Settembre, la dirigenza del Rimini ha raggiunto l’accordo con i calciatori Francesco Scotti, Alex Buonaventura e Luca Righini.

Nel campionato appena concluso Scotti ha difeso la porta biancorossa in 30 occasioni, Righini ha collezionato 33 gettoni di presenza e realizzato 2 reti, Alex Buonaventura ha invece messo a segno 28 gol in 33 partite disputate.