Con Gubbio -Sambenedettese via ai play-off di Lega Pro

Domani cominciano i play off in Lega Pro, con formula rivoluzionata e tante squadre coinvolte.

La lunga corsa verso la B comincia domani alle 15,30 con la prima partita del Girone B. Al Barbetti Gubbio e Sambenedettese nello scontro diretto che in casa di parità al novantesimo non prevede i tempi supplementari, ma premia la squadra di casa meglio piazzata nella regular season.



Spettatore interessato il Lecce che aspetta il vincente al secondo turno, turno che prevede una sorta di intergirone con scontri diretti tra squadre provenienti dai tre raggruppamenti. Le altre pretendenti che arrivano dal gruppo B se la giocano domenica.



Reggiana-Feralpi Salò al Città del Tricolore dirà se la sarà la regia ad incrociare la vincente di Juve Stabia- Catania o se a proseguire sarà il sogno dei bresciani, sorpresa del campionato.



Il Padova che ha chiuso frenando incrocia all'Euganeo i tacchetti con l'Albinoleffe che ha spento il sogno del Santarcangelo all'ultimo giro. Vincente con la vincente del derby toscano Arezzo-Lucchese.



Domenica via anche alla Supercoppa con Cremonese-Venezia, la perdente affronterà il Foggia.



Sabato 27 si giocherà la terza e ultima partita e la squadra che avrà totalizzato più punti conquisterà il trofeo.