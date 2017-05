Play Off Lega Pro : Padova – Albinoleffe 1-3

La squadra di Alvini affronterà nel prossimo turno la Lucchese

La legge del – 14 fa un'altra vittima: Padova punti 66, Albinoleffe 52 e con la squadra di Brevi con il campo a favore. Ad Alvini e i suoi serve l'impresa

Sono proprio i bergamaschi a prendere in mano le redini del gioco. Montella per Giorgione, diagonale schiacciato e sfera a pochi centimetri dal palo difeso da Bindi. C'è solo l'Albino nei primi minuti, Padova troppo basso e remissivo. Gonzi raccoglie l'invito e prova a battere Bindi con una puntata da giocatore di calcio a 5, Bindi sfiora e mette in angolo. Padova alle corde. Il goal è nell'aria ed arriva poco prima della mezz'ora: Gonzi dalla destra, Giorgione con il tacco, goal voluto, cercato e bellissimo per il centrocampista di Alvini. L'Albinoleffe trova un vantaggio meritatissimo. Dettori su punizione sfera sopra la traversa. Più pericoloso Loviso dai 30 metri, Bindi in angolo. Ripresa spalla a spalla tra Giorgione e Alfagene, tutto regolare per il direttore di gara. Giorgione migliore in campo per distacco grande partita la sua, porta a spasso tutta la difesa biancoscudata, Bindi si oppone mandando sul palo, sulla respinta Ravasio la mette dentro, tra le proteste della difesa del Padova che invoca il rigore senza riscontri. Raddoppio Albinoleffe. Rischia il tracollo Brevi quando Anastasio si presenta tutto solo, sinistro, Bindi come un giocatore di Baseball. Tornano in partita i padroni di casa quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Mandorlini appostato sul secondo appoggia in rete. Ci sarebbero ancora 20 minuti e recupero per pareggiare e passare il turno. Nel finale Altinier dalla distanza, la sfera si abbassa improvvisamente ma non basta. Un minuto dopo il The End all'incontro, quando Bindi commette fallo da rigore su Montella, nessuna protesta e il numero 18 manda Alvini al prossimo turno, avversario la Lucchese.

Allo Stadio Euganeo di Padova, Albinoneleffe batte Padova 3 -1



L.G