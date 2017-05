Play OFF di Lega Pro: La prima grande sorpresa arriva da Arezzo con la Lucchese

La Lucchese, sotto di 14 punti in campionato, ribalta anche il fattore campo e passa il turno.

Lucchese fuori casa e sotto di 14 in campionato, presentata così Arezzo senza avversario, poi il calcio ribalta anche i matematici e in certi casi anche la legge della

fisica. E il concetto è ancora più forte quando Yamga pennella sulla testa di Moscardelli il pallone dell'1 a 0 Arezzo dopo soli 9 minuti, tutto in casa granata, appare molto chiaro e pulito. L'anti appeal salta da solo tra i due centrali. Non c'è molto altro da raccontare nel primo tempo, se non Arcidiacono sempre alla ricerca

del Mosca, la volè di destro è messa in angolo da Capuano. Drammatico, sportivamente parlando, l'inizio di ripresa per l'Arezzo: rinvio errato di Bearzotti, la raccoglie Mingazzini che fa sfilare per Bruccini, destro brutale e nulla da fare per Borra. Conclusione perfetta e gran goal del centrocampista della Lucchese. Parità

ristabilita. Completamente cambiata l'inerzia, adesso toscani a testa bassa. Cecchini per un soffio manca la spaccata sotto porta . D'Auria appena entrato, libera il missile, Borra in angolo. Assedio Lucchese, D'Auria dalla destra, il solito Cecchini attacca ancora lo spazio, Bearzotti è ancora in difficoltà, è sorpasso Lucchese. L'Arezzo tramortito, una reazione d'orgoglio ce l'ha, Yamga potente, Nobile

attento, poi spreca tutto Corradi . Il fischio finnale certifica il primo sorpresone di questi play off che piacciono. Al Città di Arezzo, Lucchese batte Arezzo 2 a 1.



L.G