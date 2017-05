Juve, festa rinviata. All'Olimpico vince la Roma in rimonta

La Juve non festeggia lo scudetto. Nel posticipo della 36^ giornata di Serie A, è la Roma ad uscire tra gli applausi dopo il 3-1 rifilato ai bianconeri. È la squadra di Allegri ad andare in vantaggio con Lemina al 21', ma si è fatta rimontare dai giallorossi, ora secondi a -4 in classifica. De Rossi al 25', poi El Shaarawy e Nainggolan nella ripresa hanno firmato la vittoria.



I bianconeri, rimaneggiati dal turn over, sono parsi molli. Di ben altra tempra l'undici di Spalletti che, incassato lo svantaggio, ha iniziato a prendere per mano la partita fino a condurla al 3-1 finale. Il match point della Juve è così rimandato a domenica prossima, quando in casa sarà ospitata il Crotone di mister Nicola che, con la vittoria di ieri ai danni dell'Udinese, è ad un punto dalla zona salvezza. Nel mirino Empoli e Genoa.