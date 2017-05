Coppia Italia, domani la sfida Juve-Lazio

Juventus e Lazio si sfidano domani a Roma nella finale di Coppa Italia: oggi all'Olimpico ultimi allenamenti e conferenze stampa.

Allegri è intenzionato a schierare la Juve titolare, come contro il Crotone, con la speranza di garantire ai bianconeri il sesto scudetto consecutivo prima di Bologna. Intanto una forte contusione alla schiena per Mandzukic, ma c'è ottimismo.